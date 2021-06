Sérgio Conceição: “Sou exigente por natureza, não exijo nada”

Renovação do treinador até 2024 foi oficializada, com Pinto da Costa a sublinhar que o técnico não receberá nem mais um euro do que já estava acordado.

O FC Porto oficializou este sábado a renovação do treinador Sérgio Conceição e da respectiva equipa técnica até 2024, numa cerimónia marcada para o início da tarde, no Estádio do Dragão, antecedida de alguns momentos informais e da assinatura dos contratos que encerram o acordo para as próximas três épocas.

Depois de um período de alguma indefinição, em que Sérgio Conceição foi, inclusive, anunciado pela imprensa italiana como futuro treinador do Nápoles, FC Porto e técnico chegaram a acordo para a continuidade do “timoneiro” que em quatro épocas conquistou dois títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

A cerimónia, num cenário em que foram destacadas algumas afirmações do “portismo” do treinador, foi aberta por Pinto da Costa, com o presidente a manifestar a “alegria enorme” por selar o contrato, que garante ter sido muito fácil de selar. Mais até do que o primeiro, que implicava a saída do Nantes. Desta vez, segundo o líder dos “dragões”, bastaram três minutos.

“Há uns meses, no balneário, disse que o Sérgio Conceição seria o meu treinador enquanto eu fosse o presidente”, recordou Pinto da Costa, que não perdoou as notícias sobre o futuro do técnico.

“Quando ao fim de quatro anos se renova por outros três é sinal de confiança mútua, algo que poucos compreendem. Se há treinador que não renova por dinheiro é o Sérgio, que não recebe mais um euro. Bom seria que pudéssemos pagar 20 milhões. Também dizem que ficou porque satisfizemos as pretensões do Sérgio... Ficou porque é um treinador especial, não é treinador do FC Porto: É treinador do nosso clube. Por isso tenho a certeza de que serão três anos de sucesso”.

Sérgio Conceição confirmou as palavras de Pinto da Costa e garantiu que a decisão de permanecer no clube não depende de valores financeiros.

“Não exijo nada porque sou exigente por natureza. Quem é inteligente percebe o que quero dizer. Estou num clube com o presidente mais titulado do mundo, num clube com títulos. Num clube que nos obriga a ser melhores todos os dias, pelo historial, pela pressão boa, pelas pessoas com quem lidamos. Por isso, quando o presidente me falou, houve coisas muito mais importantes do que o dinheiro. A dedicação e o que queremos todos os dias para tornar o clube mais forte é fundamental”.