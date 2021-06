Jogos com História: O primeiro jogo da selecção

“MADRID, 18 - O encontro de foot-ball realizado hoje em Madrid foi de 3 ‘goals’ a 1 a favor dos hespanhoes.” Assim rezava o telegrama afixado pelas 17h30 no placard do jornal O Século na praça do Rossio, em Lisboa, dando conta do resultado do primeiro jogo internacional da selecção portuguesa de futebol. Um dia depois de um Espanha-Portugal, de preparação para o Euro 2020, e numa semana em que os dois países ibéricos se defrontaram também no escalão sub-21, para o Europeu da categoria, vale a pena recordar como tudo começou.