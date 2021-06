Lisboa e Vale do Tejo pode chegar aos 120 casos por 100 mil habitantes em menos de 15 dias

Mantendo-se a situação epidemiológica actual, Portugal deverá chegar aos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias dentro de 15 a 30 dias, de acordo com o relatório que controla as “linhas vermelhas” da pandemia de covid-19, divulgado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). O principal catalisador deste aumento é a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo, que viu o prazo a encurtar: a DGS e o INSA calculam que a região atinja os 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes em menos de 15 dias. No anterior relatório das “linhas vermelhas”, a estimativa apontava para entre 15 a 30 dias.

Os últimos dados dão ainda conta de que o número de novos casos de infecção por 100.000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 71 casos, “com tendência crescente a nível nacional”. O INSA e a DGS reportam também que o valor do R(t) regista valores superiores a 1 a nível nacional (1,08) e em todas as regiões, “sugerindo uma tendência crescente”. Esta tendência crescente é mais acentuada na região de Lisboa e Vale do Tejo (1,16).

No que diz respeito ao número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o continente revelou uma “tendência ligeiramente decrescente, correspondendo a 21% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas”. A faixa etária com um número de hospitalizações em UCI mais elevado corresponde ao grupo etário dos 50 aos 59 anos.

A nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 (coronavírus que causa a covid-19) foi de 1,3%, valor que se mantém abaixo do objectivo definido de 4%. Observou-se um aumento do número de testes realizados nos últimos sete dias, num total de 325.390 testes (274.216 testes no último relatório).

Variante britânica representa 87,7% dos casos

A prevalência da variante B.1.1.7 (associada ao Reino Unido) é agora de 87,7% dos casos. De acordo com o INSA e a DGS, foram identificados 104 casos da variante B.1.351 (associada à África do Sul) e 139 casos da variante P.1 (associada a Manaus, Brasil).

Segundo o relatório, foram detectados 74 casos da variante B.1.617.2 (associada à Índia e que tem já três linhagens identificadas), que tem indícios de transmissão comunitária em Portugal. A “prevalência desta variante, para o continente e para o mês de Maio, foi de 4,8%” – no relatório anterior, era de 4,6%. “A ausência de história de viagem ou contacto com casos confirmados com esta variante para 33,7% dos casos pode indicar a circulação da variante na comunidade”, lê-se no documento.