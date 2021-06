Ex-coordenador de investigação criminal da PJ condenado a seis anos de prisão

Carlos Dias Santos, ex-coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária foi condenado esta sexta-feira a seis anos de prisão pelo crime de adesão a associação criminosa. Ricardo Macedo, também ex-inspector da PJ, foi absolvido.

A leitura da decisão da Operação Aquiles teve lugar no Campus da Justiça, em Lisboa, e durou praticamente toda a tarde. O processo contava com 27 arguidos, acusados de tráfico de droga, associação criminosa, corrupção com vista ao tráfico e corrupção passiva para prática de acto ilícito.

O tribunal condenou 16 arguidos, seis dos quais a pena suspensa e absolveu 11 arguidos, ao contrário do que queria o Ministério Público, que pediu prisão efectiva para todos os 27 arguidos. Entre os absolvidos está também o filho de Frankelim Lobo, que foi julgado num processo à parte e condenado a 11 anos de prisão.

António Benvinda, que por ter denunciado Carlos Dias Santos e Ricardo Macedo, está inserido num programa de protecção de testemunhas, e que funcionou como agente encoberto, foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão.