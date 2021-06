Euromilhões: conheça a chave desta sexta-feira

Esta sexta-feira, 4 de Junho, não houve vencedores no sorteio do Euromilhões. Nenhum apostador português acertou na chave do primeiro prémio nem do segundo. No entanto, dois apostadores arrecadaram 19.752,19 euros, com o terceiro lugar.

A chave vencedora é 7 - 20 - 36 - 40 - 46 + 2 - 4.

Em jogo continua um Jackpot de 130 milhões de euros.

A informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto dos Jogos da Santa Casa.