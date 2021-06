Covid-19: Lisboa com 181 casos por 100 mil habitantes. Há outros 19 concelhos acima do limite

Portugal tem 20 concelhos acima do limite de incidência cumulativa de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. De acordo com o boletim desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), são mais dois do que na semana anterior.

Lisboa continua com uma incidência que deixa o concelho sob alerta, entre os 120 e os 240 casos por 100 mil habitantes, com 181 casos por 100 mil habitantes, mais 28 do que o registo da passada sexta-feira. Os restantes municípios da Área Metropolitana de Lisboa registaram aumentos de incidência, mas nenhum subiu o suficiente para passar a estar sob alerta. Também não há concelhos das Área Metropolitana do Porto nos patamares de risco.

Em relação aos 18 que se encontravam acima do limite estabelecido pelo Governo na semana passada, saíram seis concelhos e entraram oito na lista, com outros 12 a manterem-se em patamares de maior risco.

Que concelhos estão em alerta? Braga (Braga);

Cantanhede (Coimbra);

Castelo de Paiva (Aveiro);

Lisboa (Lisboa);

Salvaterra de Magos (Santarém);

Vale de Cambra (Aveiro).

O concelho açoriano de Ribeira Grande, com 546 casos por 100 mil habitantes, é o único do país no segundo patamar mais elevado de risco da escala do Governo, entre os 480 e os 959,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Seguem-se quatro municípios no degrau de risco dos concelhos com incidência entre os 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes: Odemira (449) e Golegã (318), os únicos que ainda estão em fases mais restritas do plano de desconfinamento, e ainda os municípios insulares de Vila Franca do Campo (299) e Nordeste (288).

Entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão os restantes concelhos acima do valor estipulado pelo Governo para a incidência. Neste grupo, Lisboa (181) está apenas abaixo de Paredes de Coura (187). A lista é completada por Santana (179), Vale de Cambra (173), Fronteira (168), Salvaterra de Magos (160), Arganil (154), Braga (147), Cantanhede (146), Ponta Delgada (146), Castelo de Paiva (142), Montalegre (133), Chamusca (130), Póvoa de Lanhoso (130) e Sertã (123).

Há agora 288 concelhos com a incidência abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes, menos três do que na semana anterior. Desses, 23% não regista qualquer caso há pelo menos 14 dias. São agora 67 municípios nesta situação, mais quatro que na semana anterior, mas menos 14 do que há duas semanas.

A partir de 14 de Junho vão passar a ser aplicados novos critérios de avaliação dos concelhos ao mesmo tempo que o país entra numa nova fase do desconfinamento composta por duas etapas. Tendo em conta a “clara distinção” que existe entre os territórios de baixa e de alta densidade populacional, o Conselho de Ministros aprovou esta semana o ajustamento dos critérios de risco para os concelhos de menor densidade populacional.