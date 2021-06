Covid-19 em Portugal: dia sem mortes, 430 casos. R(t) e incidência voltam a subir

O boletim refere ainda que há agora 267 pessoas internadas, mais 13 do que no dia anterior. Em unidades de cuidados intensivos estão agora 53 doentes, mais um.

Portugal registou nesta quinta-feira mais 430 casos de infecção pelo SARS-CoV-2. Pela quarta vez nos últimos sete dias, não se registou qualquer morte, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta sexta-feira.

Desde o início da pandemia, o número de infectados ascende agora a 851.461. O país soma um total de 17.029 vítimas mortais.

Depois de três dias com alguns dos valores mais altos dos últimos tempos – esta semana teve a segunda-feira com mais casos desde 22 de Fevereiro e na terça e quarta-feira registaram-se consecutivamente máximos diários em quase dois meses – os casos identificados nesta quinta-feira marcam uma descida nos números. As 430 infecções são o registo mais baixo de casos de uma quinta-feira desde 7 de Maio, quando se somaram 377 infecções. Nas últimas duas semanas, os relatórios de sexta-feira (dados de quinta-feira) indicaram 598 (28 de Maio) e 559 casos (21 de Maio).

O boletim refere ainda que há agora 267 pessoas internadas, mais 13 do que no dia anterior. Em unidades de cuidados intensivos estão agora 53 doentes, mais um do que no dia anterior.

Relativamente aos valores da matriz de risco que guia o desconfinamento, Portugal continua a aproximar-se da “zona amarela”. Voltaram a registar-se aumentos na incidência, mas o R(t) – índice de transmissibilidade, correspondente ao número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo – subiu para 1,08 a nível nacional e para 1,10 no continente.

A incidência a nível nacional é agora de 69,8 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias (antes era de 66,4). Se considerarmos só os registos do continente, a incidência é agora de 67,5 (estava em 63,7). A matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.