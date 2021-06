Comissão de Acesso quer aumentar vagas em todos os cursos como aconteceu há um ano

No final do concurso de acesso do ano passado, foram acrescentados mais 4000 lugares, face ao número record de candidaturas. Licenciaturas procuradas pelos melhores alunos podem voltar a crescer.

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) defende que, caso se mantenha a tendência de aumento do número de candidatos às universidades e politécnicos, o total de vagas a concurso deve ser aumentado, tal como aconteceu no ano passado. No entanto, o órgão consultivo do governo quer que esse reforço fique definido de imediato e não apenas no final do período de candidaturas, como sucedeu no último Verão.