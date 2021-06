Santos Silva critica Governo britânico e diz que a decisão “é intempestiva e sem sentido”

Apanhado de surpresa, ministro dos Negócios Estrangeiros reage com criticas à decisão do Governo britânico de retirar Portugal da lista verde dos países considerados seguros. Partidos dizem que Santos Silva falhou em toda a linha.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, não encontra “fundamentação” para a “intempestiva decisão” do Governo do Reino Unido de retirar Portugal da lista verde dos países considerados seguros para viajar.

“Esta decisão britânica tem uma lógica que me escapa e não só me escapa a mim, escapa a todos os peritos científicos que se têm pronunciado”, declarou Augustos Santos Silva, numa entrevista esta sexta-feira à TSF.

“Não podemos aceitar ser prejudicados por sermos transparentes”, afirma ​o responsável pela diplomacia portuguesa, mostrando-se surpreendido com a decisão. E continua. “Não podemos aceitar ser prejudicados por sermos honestos. Não podemos aceitar ser prejudicados por estarmos a acompanhar com toda a atenção a evolução da pandemia, pelo contrário, deveríamos ser valorizados por isso, como somos, aliás, em toda a Europa”, reiterou Santos Silva na entrevista.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, “infelizmente, o Reino Unido está, num certo sentido, em contramão em relação a todos o esforço que na União Europeia nós estamos a fazer para ir abrindo o turismo, ir permitindo a circulação das pessoas com base no certificado digital”.

O ministro encara a tomada de posição do governo britânico como “intempestiva” e “sem sentido”. “Fiquei muito surpreendimento quer pelo intempestivo da decisão, que me parece profundamente precipitada, quer pela falta de fundamentação”, confessou o governante que se empenhou em desmontar a lógica do Governo do Reino Unido. “Fundamentar uma decisão na base de uma taxa de positividade bem inferior ao limite mínimo definido pela autoridade europeia e justificar uma decisão com base na presença de casos de uma mutação da variante indiana em Portugal, quando essa variante indiana [variante Delta] e, como nós sabemos, predominante no Reino Unidos, parece-me de uma falta de lógica absoluta”.

“Falhanço da diplomacia”

Alguns partidos políticos já reagiram à decisão do Reino Unido, atacando o Governo português. A Iniciativa Liberal acusa o chefe da diplomacia portuguesa de “falhanço em toda a linha” por ser incapaz de “assegurar uma gestão diplomática eficaz” e prejudicar o turismo, a economia, o emprego e a imagem do país.

“O ministro Augusto Santos Silva falhou porque não conseguiu assegurar uma gestão diplomática eficaz num momento em que os indicadores da saúde pública melhoraram muito e permitem até que o Governo português tenha decidido, na quarta-feira, aliviar as restrições que tinham sido impostas decido à pandemia de covid-19”, refere a IL, em comunicado, desafiando o Governo a encetar todos os esforços necessários para reverter a decisão britânica.

Já o CDS, pela voz do seu presidente, defende que o ministro dos Negócios Estrangeiros não pode ficar “a ver aviões” de turistas ingleses voarem para outros países. Para Francisco Rodrigues dos Santos, a decisão, além de ser “completamente descabida, é ingrata e devastadora para o turismo” português.

“O Governo tem de projectar segurança a nível internacional no controlo da pandemia, o que se torna cada vez mais difícil mantendo [o ministro da Administração Interna] Eduardo Cabrita em funções”, acrescenta o líder do CDS, citado pela Lusa.

Já o Chega fala de uma “decisão drástica” para as regiões turísticas portuguesas. Num comentário em vídeo, o líder do partido, André Ventura, considera que a decisão vai impedir que mais turistas ingleses cheguem, nomeadamente ao Algarve. E fala de “uma tragédia na confiança que a comunidade internacional deposita em Portugal”.

Segundo Ventura, “Portugal está pouco preocupado com a protecção do turismo e da hotelaria o que não tem dado confiança aos parceiros internacionais”. Por outro lado, sustenta o deputado, “mostra que António Costa e o Governo socialista estão num caminho muito difícil e, sobretudo, muito perigoso em matéria de contenção da pandemia e em matéria da protecção dos próprios cidadãos portugueses”.

O PÚBLICO contactou esta sexta-feira o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, mas o ministro não se mostrou disponível.