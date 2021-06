Eurodeputada do PSD Lídia Pereira recandidata-se à juventude do PPE

A eurodeputada do PSD Lídia Pereira vai recandidatar-se à liderança da organização de juventude do Partido Popular Europeu (PPE), por mais um mandato de dois anos, foi anunciado esta sexta-feira.

Lídia Pereira, 29 anos, foi a primeira mulher e também a primeira portuguesa a liderar a organização de juventude do PPE, a que pertencem as juventudes do PSD (JSD) e do CDS (JP), de Portugal, e junta cerca de 60 organizações de toda a Europa.

A candidata apresenta-se a votos, segundo um comunicado, com “uma agenda reformista”, reorientada para “os desafios colocados à Europa na resposta à pandemia, em que é preciso uma estratégia de recuperação que compatibilize “crescimento económico com sustentabilidade ambiental e, nesse âmbito, integrar o bem-estar social em todas as políticas públicas”.

O congresso da juventude do PPE realiza-se em 2 e 3 de Julho, em Bruxelas, Bélgica, e vai juntar representantes de cerda de 60 organizações nacionais de juventude, de quatro dezenas de países.