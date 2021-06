Deputado do PS critica líder parlamentar e sugere que saia da “Circulatura do Quadrado”

O deputado socialista Ascenso Simões enviou nesta sexta-feira uma carta a Ana Catarina Mendes, de que todos os deputados socialistas tiveram conhecimento, a “confessar” a sua “preocupação” por, segundo alega, se estar “a deslaçar o grupo parlamentar e a criar guerras desnecessárias”.

Em causa estão as críticas da presidente da bancada ao ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, no programa “Circulatura do Quadrado”, da TVI 24. Por causa dos comentários do ministro sobre a Ryanair, a líder parlamentar tinha pedido “recato” e “sensatez” ao governante.

Para Ascenso Simões, que chegou a ser o director de campanha de António Costa nas directas que o elegeram pela primeira vez secretário-geral do PS, a líder parlamentar deveria mesmo ponderar a sua saída do programa de comentário. Essa ideia fica clara nesta passagem da carta: “A dupla condição de presidente do grupo parlamentar e de comentadora de programa de televisão, quando não existe o peso da idade e décadas de experiência política que sempre concede autoridade, pode levar-nos a imprudências. Porém, quando as imprudências se somam, teremos de ponderar se essa dupla função faz sentido”.

Ascenso afirma que “não gostaria de questionar a liderança parlamentar” – embora registe negativamente “decisões circunstanciais que vão chegando”. Num inédito ataque à líder parlamentar, o deputado diz que seria bom que a direcção da bancada “se reunisse de prudência”.

“Afirmações desta natureza não trazem nada no imediato e só desqualificam no tal futuro que seria bom ninguém querer antecipar”. É assim que termina – algo misteriosamente – a carta do deputado socialista, antes de desejar bom fim-de-semana a todos.