Contem com os ingleses para fazerem a coisa certa

Há uma frase atribuída a Churchill que, como tantas outras, o old man nunca deve ter pronunciado: “Podemos contar com a América para fazer a coisa certa, depois de esgotadas todas as outras possibilidades.” É o mesmo com a Inglaterra: pode-se contar genericamente com alguma coisa certa desde que esgotadas as restantes possibilidades. Foi assim na Segunda Guerra Mundial: só depois de experimentar ao limite o Governo de Chamberlain, o líder conservador que chegou “vitorioso” a Londres depois de apertar a mão a Hitler em Munique, é que Churchill subiu ao poder.