Partilhar objectos, andar de transportes, acordar mais cedo. Como gerir a ansiedade do regresso ao escritório?

Mais de um ano em teletrabalho — é esta a realidade de milhões de pessoas em todo o mundo que, em Março de 2020, foram obrigadas pela pandemia da covid-19 a ir para casa e a reorganizar a rotina de trabalho e a vida pessoal de forma a gerir o seu quotidiano confinado entre quatro paredes. E se para muitos esta adaptação inicial foi complicada e obrigou a vários esforços, agora há tantos outros que vêem no teletrabalho as mais diversas vantagens e anseiam que este formato se possa manter no futuro, pelo menos em tempo parcial.