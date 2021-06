Há 428 vagas para estágios remunerados no Parlamento Europeu

As candidaturas para os estágios Schuman estão abertas até 30 de Junho. Há 428 vagas disponíveis.

Estão abertas as candidaturas para o programa de estágios Schuman, do Parlamento Europeu, até 30 de Junho. Os estágios são remunerados, com uma bolsa mensal de cerca de 1300 euros.

​Os estágios Schuman acontecem de Outubro a Fevereiro de 2022 e podem ser realizados em vários serviços do Parlamento Europeu, em 33 cidades da União Europeia (UE), a contar com uma vaga para Lisboa.

Ao todo, existem 428 vagas disponíveis a contemplar as áreas da Comunicação, Emprego, Economia e Finanças, Infra-estruturas e Logística, Direito, Relações Internacionais, Políticas Internas da UE, Administração, Tecnologias de Informação e Multilinguismo.

As candidaturas estão abertas a nacionais de um Estado-membro da UE, ou dos países candidatos à adesão. Os participantes têm de ser maiores de idade, licenciados, fluentes numa das línguas oficiais, com conhecimento noutra língua, e não podem ter trabalhado mais de dois meses numa instituição ou órgão da União Europeia.

Texto editado por Ana Maria Henriques