Para que serviria a Diretiva da Transparência Fiscal (se não fosse opaca)

O chamado “country by country reporting”, ou CBCR para amigos e amigas, foi proposto pela Comissão Europeia em 2016. Desde então, tem andado às voltas na complicada teia de decisões europeias. A ideia do CBCR é simples: que cada empresa que declare lucros em mais do que um país seja obrigada a emitir uma declaração anual na qual publicita informação financeira e tributária do conjunto dos países onde opera.