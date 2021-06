Pequenas facadas entre os mais velhos aliados

A lógica do Governo do Reino Unido tem como critério decisivo — tanto para a covid-19 como para o “Brexit” — o que dizem os tablóides que moldam a opinião do eleitorado conservador britânico.

Foi só há cinco dias, na passada segunda-feira, que escrevi nestas páginas: “Neste momento, a variante que oferece maior preocupação é a que foi primeiro identificada na Índia, e que é prevalecente no Reino Unido… O pior que nos poderia acontecer seria por causa de termos aberto as portas ao futebol termos de as vir a fechar aos emigrantes de regresso, e aos turistas, a partir de julho. E já no ano passado nos fecharam portas na cara em julho por causa de erros cometidos em maio, pelo que isto seria a repetição de um erro.”