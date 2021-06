Exclusivo Coronavírus

No ano passado o grupo Luz Saúde fechou com resultados negativos de 16,3 milhões de euros, a CUF com -23,8 milhões e a Lusíadas Saúde com -18,5 milhões de euros. Apesar dos prejuízos, todos mantiveram os seus planos de investimentos, que passaram pela criação de novas unidades e expansão de algumas já existentes.