EUA não encontraram provas da existência de ovnis, mas não excluem a hipótese

Relatório será apresentado no final de Junho ao Congresso e descarta também que os fenómenos observados por pilotos tenham a ver com tecnologia avançada desenvolvida pelo Pentágono.

Os extraterrestres estão entre nós ou, pelo menos, visitam regularmente o nosso planeta? Esta premente questão deverá continuar sem resposta num novo e muito aguardado relatório que, no final do mês, as agências de informações norte-americanas vão apresentar perante o Congresso dos Estados Unidos.