Andorra, uma ilha de desconfinamento na Península Ibérica

O Governo de Andorra decidiu autorizar, a partir desta segunda-feira, os bares do principado a abrirem com o mesmo horário dos restaurantes, das 7h às 24h, e se a situação pandémica continuar a evoluir da mesma forma, o uso da máscara em locais públicos vai ser levantado a partir da segunda quinzena de Junho.

“Em espaços abertos, a nossa vontade é que seguramente na segunda quinzena de Junho” será levantada a obrigatoriedade, disse o ministro da Saúde andorrenho, Juan Martínez Benzaet, citado pelo Diari d’Andorra.

A situação epidemiológica do principado tem evoluído de forma positiva nas últimas semanas, com o índice de transmissibilidade abaixo de 1. No domingo registaram-se oito novos casos e a média dos últimos sete dias está nos dez novos infectados.

De acordo com o Diari d’Andorra, o principado vai com um mês sem mortos devido à covid-19, quatro pacientes internados nos cuidados intensivos e uma descida acentuada dos infectados com mais de 50 anos (a média são dois por dia).

O ministro da Saúde salientou, em conferência de imprensa, que na última semana se registaram apenas dois casos em pacientes com mais de 70 anos e ambos não estavam vacinados.

Desde o princípio da pandemia, Andorra teve 13.744 casos de covid-19 (127 mortos), sendo que continuam activos 110.

Andorra é um pequeno território entre a Espanha e a França com 77 mil habitantes, 10% deles portugueses, e mais ou menos a área do concelho de Palmela.

Segundo o Governo, 27.613 pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina contra o SARS-CoV-2 e o objectivo é ter 60% da população vacinada até ao final do mês de Junho.