Santos populares e romarias. Empresários de diversões vivem numa montanha-russa

A ficha ainda não caiu a Manuel Monteiro: “Vou para a cama e ponho-me a pensar... Será que é verdade? Será que estou mesmo a trabalhar?”. O empresário de diversões mudou-se há 22 anos do ramo da carpintaria para o negócio dos carrinhos de choque com o irmão. A empresa foi crescendo até bater de frente com a pandemia e ser obrigada a parar. Nos armazéns do Marco de Canavezes, continuavam guardadas, até há pouco tempo, todas as cinco pistas que possui. Cada uma construída com as próprias mãos, peça por peça. Só nas últimas semanas, uma pôde finalmente sair e seguir caminho para o Porto, para ser montada na Rotunda da Boavista, onde ficará em funcionamento até final de Junho.