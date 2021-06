Covid-19 volta a adiar filmagens de Missão: Impossível 7 e deixa Tom Cruise em isolamento

As filmagens do sétimo filme da saga Missão: Impossível foram novamente interrompidas, desta vez por duas semanas, depois de algumas pessoas que trabalhavam no filme terem testado positivo para o coronavírus, divulgou a Paramount Pictures, esta quinta-feira.

“Suspendemos temporariamente a produção de Missão: Impossível 7 até 14 de Junho, devido a resultados positivos ao coronavírus durante os testes de rotina. Estamos a seguir todos os protocolos de segurança e continuaremos a acompanhar a situação”, pode ler-se em comunicado.

O estúdio de cinema não divulgou quem ou quantas pessoas terão testado positivo, mas, de acordo com o jornal britânico The Sun, Tom Cruise não era uma delas. Segundo o mesmo tablóide, 14 membros da produção testaram positivo após filmarem uma cena de discoteca, o que levou a que o actor norte-americano e restantes trabalhadores que estavam presentes tenham entrado em isolamento profiláctico durante 14 dias.

Missão: Impossível é uma das maiores franquias em Hollywood. O sétimo filme da série, actualmente com estreia prevista para 26 de Maio de 2022,​ foi um dos primeiros a encerrar a produção devido à pandemia, em finais de Fevereiro de 2020. A rodagem estava a decorrer em Itália, onde a primeira vaga do coronavírus SARS-Cov-2 se revelou particularmente letal. Agora, as filmagens estavam a ser realizadas no Reino Unido e o actor/produtor fez de tudo para que não houvesse mais atrasos.

Celebrating 25 years since Ethan Hunt dropped onto the big screen. Get the 25th Anniversary Edition Blu-ray of the first #MissionImpossible film while you get ready for #MI7 & #MI8! https://t.co/WcKjrUHPsG pic.twitter.com/XqVwjnUgQC — Mission: Impossible (@MissionFilm) May 22, 2021

Em Dezembro do ano passado, Cruise foi apanhado numa gravação, divulgada pelo The Sun, a gritar com membros da equipa do sétimo filme da saga, na qual, além de recorrer a vários palavrões, os ameaçava de despedimento, por não estarem a cumprir as regras sanitárias. Na origem da explosão estava o facto de o protagonista ter visto que dois membros da equipa de produção estavam demasiado próximos em frente de um ecrã de computador.

“Eles estão lá em Hollywood a fazer filmes agora mesmo por nossa causa. Estamos a criar milhares de empregos”, frisou. “É isso mesmo. Sem pedidos de desculpas. Podes [pedir desculpa] às pessoas que estão a perder as suas casas, porque a nossa indústria fechou”, foram algumas das palavras do actor.