Cara Delevingne está a leiloar uma obra de arte digital que celebra a sua vagina

A obra de arte digital é um clip de 30 segundos, intitulado Mine, que a modelo tornada actriz partilhou no Instagram. É que, como tantas obras de arte, todos podem vê-la, mas apenas um possuí-la. E é a propriedade desde vídeo, em que se vê Cara Delevingne com o mar atrás de si, num plano fechado que parece insinuar que a modelo está nua, que está a ser proposta em leilão até domingo, dia 6 de Junho.

À medida que o texto aparece no ecrã, Cara Delevingne fala directamente para a câmara. “A minha primeira palavra foi ‘minha’. Para mim, isso significa algo que é mais meu — a minha vagina”, começa por dizer. “É minha. É minha e de mais ninguém. Eu escolho o que faço com ela e ninguém me pode tirar isso”, remata.

No texto da sua publicação, explica tratar-se de uma colaboração única com o artista anónimo Chemical X Lab, em que “um só NFT será leiloado” para angariar dinheiro para a sua fundação, “que apoia o empoderamento das mulheres, o alívio para quem sofre com a pandemia de covid-19, organizações LGBTQIA+, causas ambientais e o combate ao racismo institucionalizado”.

Uma NFT (que poderia ser traduzido por ficha não física) é um bem digital que normalmente pode ser comprado e vendido com moeda criptográfica — como a Bitcoin — e pode tomar a forma de arte, música, vídeos e outros meios do mundo real. Porém, assumindo aquela forma, a transacção é feita de forma segura, sem que, pelo caminho, haja possibilidade de serem criadas réplicas.

É, assim, considerada uma forma de arte única porque o proprietário detém a versão digital oficial e definitiva do item, que pode até valorizar ao longo do tempo. Aliás, este ano, a leiloeira Christie's registou um valor recorde para obras não físicas, com a “colagem digital” do artista Beeple, vendida em leilão através da Internet por 69,4 milhões de dólares (58,4 milhões de euros, ao câmbio da altura).

Além da obra de Cara Delevingne, estão entre as primeiras obras a serem leiloadas por Chemical X Lab projectos de Fatboy Slim, Dave Stewart e Orbital.

A licitação da peça criada pela britânica pode ser feita, até domingo, aqui.