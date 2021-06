Viagem ao Interior: as voltas de João por aldeias de Portugal com os livros na bagagem

Em Maio, João Ferreira Oliveira, jornalista com muitas viagens contadas (caso da grande Volta a Portugal em 80 dias), partiu para uma Viagem ao Interior. Ideia: percorrer o interior do país a contar histórias às crianças, numa espécie de biblioteca itinerante. Uma homenagem assumida àquelas que a Fundação Calouste Gulbenkian teve a circular no país entre 1958 e 2002.

Na sua carrinha cheia de livros, contou histórias, ofereceu muitas obras e recebeu de presente muito mais: na bagagem vai trazendo muito para contar.

"Toda a gente tem voz, pode é não ter micro. A sua existência é anterior e, tantas vezes, superior à nossa presença. Não dependem de nós, nós é que dependemos delas, até porque sem elas no hay filme. No hay banda", escreveu o jornalista no seu Instagram.

Esta grande viagem por fora e por dentro está feita e será contada este sábado na Fugas.