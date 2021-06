Quanto pesa o sol na Terra Fria?

É este o sol que pinta o Montesinho de lilás, amarelo e branco, com cobertura de matos de giestas, urzes e estevas. Cores únicas, rasgadas, aqui e acolá, por manchas brancas móveis, acompanhadas com barulhos de chocalhos, que antecipam as ovelhas da raça churra que confundem o silêncio destes montes. Sempre acompanhadas por pastoras armadas com cajado e pelo gentil e imponente cão de gado transmontano.