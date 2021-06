Wine Corner: os vinhos da José Maria da Fonseca juntam-se aos petiscos de Setúbal

O chef Luís Barradas criou para o espaço em Vila Nogueira de Azeitão uma carta onde há clássicos como o choco frito, um peixe com arroz de limão inspirado pelo da Noélia ou um tataki de atum com migas de tomate. E uma grande escolha de vinhos a copo.

Havia uma coisa que António Soares Franco fazia questão absoluta de ter no novo Wine Corner, o restaurante e espaço vínico que a José Maria da Fonseca abriu no antigo refeitório dos trabalhadores, na “Casa do Canto” da actual Casa Museu, em Azeitão: o bacalhau dourado, receita que o encantava quando a comia na Quinta das Torres.