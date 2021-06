Cabo Verde Airlines volta a ligar Sal-Lisboa: é tempo de “recuperar o turismo”

A Cabo Verde Airlines retoma “oficialmente os voos a partir do dia 18 de Junho”, avançou a empresa em comunicado, com o regresso da rota Ilha do Sal - Lisboa. A partir de 28 de Junho, haverá quatro voos semanais Praia/Sal e Lisboa, às segundas e sextas.

O Verão traz ainda um voo semanal para e de Sal/Praia/Boston às terças (regresso às quartas); um voo semanal para e de Sal/São Vicente/Paris aos sábados (regresso aos domingos).

Quando ao futuro, a empresa, que chegou a suspender todos os voos em Março de 2020, tendo depois feito parte do corredor aberto no Verão entre Portugal e Cabo Verde, indica que “a retoma será gradual” e que se irão “adicionando destinos em linha com a crescente procura e com o objectivo de conectar quatro continentes através do ponto central no Sal”. Isto, “assim que as condições pandémicas o permitam”.

“Estamos entusiasmados pelo facto de podermos, finalmente, começar a recuperar o turismo em Cabo Verde após as dificuldades provocadas pela pandemia”, disse Erlendur Svavarsson, CEO da Cabo Verde Airlines, citado em comunicado.

Na nota, a empresa garante estar a “introduzir um programa de reutilização de vouchers de voo que não tenham sido utilizados”. “Desta forma, os passageiros podem agendar a sua viagem até três anos após a emissão dos bilhetes”, resumem.

As reservas já estão disponíveis online num site renovado. Os preços por trajecto, segundo algumas pesquisas que realizámos para Julho e Agosto, deverão começar em redor dos 100 euros, mas alguns bilhetes, particularmente para Agosto, já surgiam com valores perto dos 300 euros por cada voo.