A arte imersiva d’OCubo chega ao Algarve com mergulhos de génio

Depois de Lisboa e Porto, Claude Monet, Gustav Klimt, Leonardo Da Vinci e Miguel Ângelo mergulham no Algarve. Mais concretamente, em Vilamoura. É no Centro de Congressos da terra que está instalada, de 4 de Junho a 30 de Setembro, a nova Immersivus Gallery, que dedica mil metros quadrados a experiências de arte imersiva e projecções em 360 graus. O convite é para uma viagem ao universo criativo dos quatro génios da história da arte, por meio de duas exposições.

Impressive Monet & Brilliant Klimt dá vida a pinturas como a Mulher com Sombrinha do impressionista francês Claude Monet (1840-1926) ou O Beijo do simbolista austríaco Gustav Klimt (1862-1918), aproveitando para revelar “o que está para lá dessas obras, as paisagens, os acontecimentos e tudo que a moldura não deixa entrever, um lado oculto que se desvenda”, como refere o comunicado.

Já em Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci, a paleta digital passeia pelo legado renascentista de Miguel Ângelo (1475-1564), também conhecido como O Divino e representado pela mão do fresco d’ A Criação de Adão ou pelas esculturas de David, Baco e da Pietà; e pela arte visionária de Leonardo Da Vinci (1452-1519), mostrada através de escritos, invenções e estudos ou por obras-primas como Homem Vitruviano, A Última Ceia ou Mona Lisa.

A assinatura é do ateliê OCubo, que traz no vasto currículo espectáculos de video mapping como Lisbon Legends, Magical Garden, Lisbon Under Stars, Porto Legends - The Underground Experience, festival Lumina ou Regresso ao Palácio.

A galeria pode ser visitada de terça a domingo, em três sessões diárias: às 19h15, 20h45 e 22h15 para a exposição Impressive Monet & Brilliant Klimt; às 20h, 21h30 e 23h para Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci. Os bilhetes normais custam 15€ (12€ para residentes no concelho de Loulé, crianças e jovens dos 4 aos 17 anos e seniores), havendo ainda opções de bilhetes combinados para famílias (10€/pessoa) e o pack de visita às duas exposições (entre 15€ e 22,50€). Até aos três anos, a entrada é gratuita.