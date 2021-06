7 dias, 7 fugas: passeios de letras, festas, génios e chá, com toda a cerimónia

Dias com Literatura Europeia em Oeiras, Coca em Monção, trilhos em Vieira do Minho, mergulhos sensoriais em Vilamoura, Lisboa em miniatura, cerimónias do chá em Fornelo e marionetas em Gondomar.

Sábado, 5: Letras ao parque

As coordenadas da Noite da Literatura Europeia apontam este ano para Oeiras. Entre as 17h30 e as 23h30 de sábado, o Parque dos Poetas recebe a nona edição do passeio literário, folheando prosa, poesia, teatro e banda desenhada ao ar livre. A viagem começa pelos mais novos, com a leitura encenada Pi-Pan-Pin - Três histórias “assim-assim”. Seguem-se, a cada meia-hora, leituras das obras de 15 autores europeus. A representação nacional sai da pena de Ana Margarida de Carvalho, com o romance Não Se Pode Morar nos Olhos de Um Gato, interpretado por Ana Sofia Paiva. Sarah Jäger (Alemanha), Valerie Fritsch (Austria), Dušan Mitana (Eslováquia), Javier Cercas (Espanha), Tommi Musturi (Finlândia), Leïla Slimani (França), Dimitris Dimitriadis (Grécia), György Dragomán (Hungria), Sally Rooney (Irlanda), Marcello Simoni (Itália), Tullio Forgiarini (Luxemburgo), Paweł Huelle (Polónia), Petr Brokovec (República Checa) e Elena Vlădăreanu (Roménia) são os outros representantes das letras contemporâneas. A lê-los estão nomes como Miguel Loureiro, Cátia Tomé, Inês Lapa, Elmano Sancho ou Pedro Saavedra. O programa passa também pela rádio: na Antena 2, A Força das Coisas de Luís Caetano oferece uma “degustação de minileituras”. Com entrada livre, a iniciativa é organizada pela EUNIC Portugal e pela Comissão Europeia, numa parceria com o município de Oeiras.

Domingo, 6: Coca à espreita em Monção

A Feira da Foda pode ter sido cancelada, mas a festa do Corpo de Deus - Coca de Monção está na rua, embora adaptada aos constrangimentos actuais. As grandes multidões são trocadas pela aposta em actividades localizadas e familiares, sem perder de vista a inspiração oferecida pela lenda local, do dragão (a Coca) que foi derrotado por São Jorge. Os festejos começaram a 3 de Junho e terminam neste domingo. Do Anfiteatro Natural do Souto chega um convite para montar a cavalo, em honra do santo cavaleiro. No centro histórico, há charretes à espera de famílias e namorados que queiram percorrer a vila e conhecer os seus pontos mais emblemáticos. Na Praça Deu-la-Deu, as varandas estão enfeitadas com “coquinhas”, réplicas da criatura maléfica feitas por jovens do concelho, e está instalado um Ninho da Coca, um labirinto em forma de dragão, em que o caminho está cheio de surpresas e curiosidades sobre a história local (este, também aberto de 10 a 13 de Junho). Exposições e concursos juntam-se à festa. À excepção dos passeios de charrete, que custam 2€ (sendo gratuitos para crianças até três anos), todas as actividades têm entrada livre. Mais informações aqui.

Segunda, 7: Mais um trilho, mais uma voltinha

PR8 VRM – As Pontes das II Invasões Francesas. É este o nome do novo percurso pedestre, inaugurado no final de Maio e parte da rede de trilhos que a autarquia de Vieira do Minho traçou para dar a conhecer o território. Ao longo de 11 quilómetros, que começam no largo da Junta de Freguesia de Ruivães e terminam na Ponte da Misarela, revive-se a história das invasões e das batalhas (lendas e contos incluídos), com passagem pelas pontes de Rês (Ponte Velha) e do Saltadouro (submersa). O mapa de novos trilhos passa ainda pela Nascente do Ave (PR9 VRM), pela ligação da Senhora da Lapa ao Castro de Anissó (PR7 VRM) e pelo Carvalhos do Ermal (PR10 VRM).

Terça, 8: Mergulhos de génio no Algarve

Depois de Lisboa e Porto, Claude Monet, Gustav Klimt, Leonardo Da Vinci e Miguel Ângelo convidam para um mergulho no Algarve. Mais concretamente, em Vilamoura. É no Centro de Congressos da terra que está instalada a nova Immersivus Gallery, cortesia do ateliê OCubo. O espaço dedicado a experiências de arte imersiva traz 1000 metros quadrados de projecções a 360 graus e o convite para uma viagem ao universo criativo dos quatro génios da história da arte, por meio de duas exposições: Impressive Monet & Brilliant Klimt e Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci. Entre as obras-primas estão a Mulher com Sombrinha de Monet, O Beijo de Klimt, A Criação de Adão de Miguel Ângelo e o Homem Vitruviano de Da Vinci. A galeria está aberta de terça a domingo, com três sessões diárias: às 19h15, 20h45 e 22h15 (Monet e Klimt) e às 20h, 21h30 e 23h (Michelangelo e Da Vinci), até 30 de Setembro. Os bilhetes custam entre 10€ e 15€ (grátis até aos três anos).

Quarta, 9: Concentrado de Lisboa

O Museu de Lisboa tem, a partir desta quarta-feira, uma nova exposição que vai fazer o visitante sentir-se um Gulliver em Lilliput – ou um turista numa Lisboa minúscula. Cerca de dez mil miniaturas, concentradas numa área de dez metros de comprimento por quatro de largura, recriam a capital pré-sismo de 1755, nesta Viagem ao Interior da Cidade. Organizada cronologicamente, a maqueta “revela a evolução de Lisboa desde o Paleolítico (...) até ao esplendor que a cidade atingiu no reinado de D. João V”, explica a nota de imprensa, e “desvenda diferentes etapas do desenvolvimento urbano e da ocupação do território, complementadas por aspectos da vida quotidiana, importantes marcos arquitectónicos, artísticos e arqueológicos”. Por enquanto, ocupa o piso térreo do Palácio Pimenta, mas fica a promessa da sua extensão ao primeiro piso, assim que terminarem as obras que estão a decorrer. Prometido está também um programa de visitas orientadas e actividades paralelas. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 10h às 18h. Os bilhetes custam 3€ e dão direito a visitar todos os espaços do palácio.

Quinta, 10: Chá para equilibrar

“Se gosta de chá, de natureza e de rituais, e lhe apetece parar e viver um momento significante, esta cerimónia é para si”. As palavras vêm do Chá Camélia, projecto de Dirk Niepoort e Nina Gruntkowski, com plantação em Fornelo, perto de Vila do Conde. É lá que decorrem os dois workshops da Cerimónia do Chá, a 10 e 13 de Junho, ao ar livre, entre as 14h30 e as 17h. A acompanhar Nina, estará Erika Kobayashi, estudiosa da tradição japonesa, em particular da cerimónia que é um dos símbolos do Japão e que representa “um tempo de silêncio, paz, harmonia e equilíbrio”. O programa inclui a visita guiada à Chá Camélia – “a única plantação de chá na Europa continental”, asseguram – e a degustação de dois chás da colheita nova. O ritual passa por deixar os sapatos (e as preocupações quotidianas) à entrada da casa e beber o chá em silêncio, como mandam os princípios do Wa-Kei-Sei-Jaku (Wa de harmonia, Kei de respeito, Sei de pureza e Jaku de tranquilidade). A entrada custa 30€ e é limitada a 12 participantes; a inscrição é feita em info@chacamelia.com.

Sexta, 11: Por um (ou mais) fios

Exposições, espectáculos, desfiles, oficinas, cinema e debate são os eixos em que se move o Ei! Marionetas - Encontro Internacional de Marionetas de Gondomar. Numa edição dupla (sexta e sétima) para compensar o cancelamento do evento em 2020, a companhia organizadora Marionetas de Mandrágora desdobra o cartaz em dois momentos. O primeiro decorre entre 10 e 13 de Junho e leva a espaços como os jardins da Biblioteca, o Auditório Municipal ou o Parque Urbano de Rio Tinto as criações da companhia anfitriã, mas também da Cia. Ventoinha, ZunZum, Urze, d'Orfeu, Fértil, Nuvem Voadora, Krisálida, Projet’Arte e Alma d'Arame. As cenas do próximo capítulo estão marcadas para os dias 1 a 4 de Julho. O programa, gratuito, pode ser consultado aqui.