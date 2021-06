Potências da UE defendem IRC mínimo na véspera do G7

Os ministros das Finanças das quatro maiores economias da zona euro deram, esta sexta-feira, um sinal de união relativamente à reforma do sistema fiscal mundial, apoiando a introdução de medidas que ponham as grandes multinacionais a pagar mais impostos e dando a entender que um acordo à escala mundial pode estar muito próximo de ser obtido.

Na véspera do início da reunião dos ministros das Finanças do G7 que decorre esta sexta-feira e sábado em Londres, os representantes da Alemanha, França, Itália e Espanha (país que não faz parte do G7), assinaram em conjunto um texto no jornal britânico The Guardian em que defendem a criação daquilo que dizem ser “um sistema fiscal internacional adaptado ao século XXI”.

Assinalando que a crise “exacerbou as desigualdades” e foi muito benéfica para as grandes empresas tecnológicas, os quatro ministros das Finanças defendem que é preciso mudar um sistema que não está a ser capaz de pôr as empresas mais lucrativas a pagar os impostos que devem. “Actualmente, as multinacionais são capazes de evitar os impostos sobre as empresas mudando os seus lucros para outros territórios. Isso não é algo que o público vá continuar a aceitar. O dumping fiscal não pode ser, nem uma opção para a Europa, nem uma opção para o resto do mundo”, diz o artigo de opinião.

Os quatro países mostraram estar de acordo com a estratégia que tem sido seguida ao nível da OCDE, de apontar, por um lado, para uma tributação especial sobre o lucro global das maiores multinacionais, “em particular os gigantes digitais”, com base no local onde geram as suas receitas, e por outro, para a imposição de uma taxa mínima de IRC à escala mundial. Dizem que é possível avançar com base nesse trabalho e revelam quais os passos que pretendem dar já no curto prazo.

“Comprometemo-nos a definir uma posição comum sobre um novo sistema fiscal internacional na reunião de ministros das Finanças em Londres de hoje. Estamos confiantes que irá criar o impulso necessário para atingir o acordo global no G20 de Veneza em Julho. Está ao nosso alcance. Vamos assegurar-nos que acontece”, dizem os ministros.

Há algum optimismo relativamente à capacidade de, pelo menos dentro do G7, se gerar um consenso entre as maiores potências europeias e os Estados Unidos. Desde o momento em que entrou em funções a administração Biden, os EUA passaram a ter uma posição mais favorável a um acordo internacional, nomeadamente com o lançamento da sua própria proposta de imposição de uma taxa de IRC mínima, que primeiro era de 21%, mas que depois baixou para 15% para minimizar o descontentamento de alguns países europeus. No entanto, em Washington, há ainda algumas reticências relativamente à factura fiscal que irá ser exigida às grandes multinacionais tecnológicas, quase todas provenientes dos EUA.

Do lado do Reino Unido tem havido uma maior oposição a algumas das alterações, mas recentemente, o ministro das Finanças, Rishi Sunak, deu sinais públicos de estar mais próximo de aceitar o essencial da proposta norte-americana.

Tudo parece assim apontar para que um entendimento de princípio entre os países mais ricos possa sair desta reunião de ministros das Finanças do G7 em Londres e que, depois, esse acordo possa ser alargado a outras economias, incluindo as emergentes, no G20 de Julho. O último passo será, provavelmente em Novembro, a conclusão das negociações que têm vindo a ser feitas entre 135 países, incluindo Portugal, sob coordenação da OCDE, e de onde poderá sair um documento mais pormenorizado com as novas regras a estabelecer no sistema fiscal internacional.