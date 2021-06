Cruzeiro Madeira-Açores procura recuperar dos efeitos da pandemia

Perante os constrangimentos impostos pela pandemia, a Madeira aposta no turismo de cruzeiro interno. Primeira viagem parte dia 10 de Junho do Funchal. Há mais companhias interessadas na rota.

Para já são três cruzeiros quase totalmente ‘made in Portugal’. O navio, o World Voyager da Mystic Cruises, do grupo de Mário Ferreira, é nacional. Os portos de destino, são portugueses. Só os passageiros é que são na maioria alemães e espanhóis, embora esteja também a existir alguma procura do mercado nacional.