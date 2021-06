Tomás Melo Gouveia dispara carreira com vitória escaldante

Foi pela porta grande, num circuito internacional, que Tomás Melo Gouveia obteve ontem a sua primeira vitória como profissional, no Dreamlands Pyramids Classic, prova do Pro Golf Tour dotada com €30.000 de prize-money que decorreu no Dreamland Golf Resort, no Cairo, Egipto.

O português de 26 anos, antigo bicampeão nacional amador absoluto, bateu no play-off o belga Kristof Ulenaers e ascendeu ao primeiro lugar na ordem de mérito do Pro Golf Tour, além de ter conquistado um prémio de €5.000. No final da época, os cinco primeiros nesta tabela conquistam a promoção ao Challenge Tour, a segundo divisão europeia, só abaixo do European Tour. No passado fim-de-semana Tomás tinha sido terceiro no NewGiza Pyramids Challenge, também no Egipto.

Pode dizer-se que este foi um êxito escaldante, já que se jogou sob temperaturas de 38º centígrados. Coisa rara, aos jogadores foi inclusivamente permitido competirem de calções nas duas primeiras voltas. O vento que se fez sentir, sobretudo no primeiro e terceiro dias, em nada ajudou, já que muito quente era.

No Par 72 do campo do Dreamland Golf Resort, Melo Gouveia (68-67-70) e Ulenars (66-71-68) terminaram empatados no topo ao fim das três voltas regulamentares, com 205 pancadas, 11 abaixo do par. O suíço Ronan Kleu foi terceiro com 208 (-8). No primeiro buraco do desempate, jogado no 18 (Par 4), o belga falhou a saída e o português viria a selar a vitória com um putt de 1 metro para o par.

“Foi uma luta muito dura no calor de hoje! Kristof sempre esteve lá, não desistiu e foi renhido até ao fim. Agora, é claro, estou muito feliz por ter conseguido vencer meu primeiro torneio como profissional e terminar esta semana com sucesso.”, disse Melo Gouveia.

"Treinei muito durante o confinamento e estabilizei meu jogo. As semanas aqui no Cairo foram fantásticas, os meus shots têm sido muito consistentes”, acrescentou. “Normalmente fazia uma ou duas boas voltas e outra menos conseguida. Desta vez consegui três boas voltas. Dá [a vitória] um grande impulso na minha carreira e quero aproveitar a onda para continuar estes bons resultados.”

A temporada do Pro Golf Tour só se concluiu em Outubro e o próximo torneio é só no final de Junho, na Polónia, mas Melo Gouveia prepara já uma incursão ao Challenge Tour, pois soube esta semana que tem dois convites para o mesmo, para as duas provas que nas duas próximas semanas se jogam em Espanha, na Andaluzia, o Challenge de Cadiz e o Challenge de Espanha, ambos a ter lugar no Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, com €200.000 em prémios para cada uma. O seu irmão Ricardo também estará em competição.

“Vão ser [os torneios em Espanha] importantes, para ver como está o meu jogo em relação ao nível do Challenge Tour, e representam também uma outra oportunidade de chegar ao circuito, pois com uma ou duas boas semanas é possível conseguir uma categoria de entrada”, afirmou.

