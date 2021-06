Tenista russa detida em Roland Garros por suspeita de viciação de resultados

A investigação recai sobre um jogo de pares femininos, de 2020, entre as romenas Andreea Mitu e Patricia Maria Tig e a dupla formada pela russa Yana Sizikova e a norte-americana Madison Brengle.

A tenista russa Yana Sizikova foi detida na quinta-feira, em Paris, no âmbito de uma investigação por suspeitas de viciação de um resultado num jogo de pares na edição passada do torneio de Roland Garros.

Sizikova, 101.ª jogadora do ranking mundial de pares, foi, de acordo com fonte policial, detida após um encontro, na sequência da investigação que decorre desde Outubro, por “corrupção no desporto” e “viciação de resultados”.

A investigação, divulgada pelos jornais Die Welt e L'Equipe, recai sobre um jogo de pares femininos, a 30 de Setembro de 2020, entre as romenas Andreea Mitu e Patricia Maria Tig e a dupla formada pela russa Yana Sizikova e a norte-americana Madison Brengle, da primeira ronda daquele torneio do Grand Slam.

Em concreto, está em causa o quinto jogo do segundo set, em que a jogadora russa fez duas duplas faltas, entregando o ponto às adversárias.

De acordo com a investigação, “quantias elevadas foram apostadas na vitória das romenas, em vários operadores de Paris, com ordens vindas de vários países”.