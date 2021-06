Hungria prepara embate com Portugal com um triunfo curto

A Hungria venceu nesta sexta-feira Chipre, por 1-0, em jogo particular disputado em Budapeste. A equipa magiar teve neste triunfo um teste para o Euro 2020, prova em que será a primeira adversária de Portugal – jogo na capital húngara, a 15 de Junho (17h).

Num jogo com público na bancada, a Hungria adiantou-se aos 36’, com um golo de Schafer, assistido por Varga. A partir daí, a partida, controlada pela formação de Budapeste (60% de posse de bola e cerca de uma dezena de remates), teve mais algumas oportunidades de golo, mas nem sempre óbvias – e sempre sem sucesso.

Foi já aos 86’ que a Hungria mais perto esteve do 2-0, mas Nikolics falhou um penálti, permitindo a defesa ao guardião cipriota.

Nota para o sistema táctico utilizado pela Hungria neste jogo, um 3x5x2, algo que deve manter-se para o Euro e que poderá provocar a Portugal dificuldades diferentes dos mais comuns sistemas de quatro defesas

Antes de enfrentar Portugal na estreia no Europeu, a selecção húngara ainda tem mais um duelo particular. Num jogo provavelmente mais exigente, defrontará a República da Irlanda no dia 8, em Budapeste.