Candidatura ibérica ao Mundial 2030: facto inédito penaliza Portugal

Foi com um vídeo em que se pronunciavam algumas palavras que, em português e em castelhano, se dizem da mesma forma, que os dois países ibéricos iniciaram ontem, em Madrid, a cerimónia em que formalizaram a candidatura conjunto à realização do Mundial 2030 de futebol. Presentes as mais altas individualidades de ambos os países: Marcelo Rebelo de Sousa e Felipe VI. A decisão da FIFA será conhecida em 2024. Mas se a proposta ibérica vencer, será a primeira vez que um dos países envolvidos na organização conjunta da competição, fica sem o jogo inaugural ou a final da prova.