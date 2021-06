Sexta, na TV: Orgulho e paixões várias entre música e fotografia

CINEMA

Orgulho

Fox Life, 22h20

Em meados dos anos 1980, um grupo de mineiros galeses inicia uma greve sem precedentes. A população, ciente dos problemas económicos deles, junta-se-lhes em várias acções de solidariedade. Quem mais fundos consegue angariar é um grupo de activistas LGBTI+ que, durante a marcha do Orgulho Gay, em Londres, vê nas lutas daqueles homens um reflexo das suas. Decididos a entregar o dinheiro em mãos, partem para a Onllwyn, a pequena comunidade rural e mineira do País de Gales. Agora, só é preciso que os habitantes aprendam a ultrapassar os preconceitos e mal-entendidos. Inspirada numa história real, esta comédia de Matthew Warchus abre o especial Pride, que fica em exibição todas as sextas-feiras de Junho.

À Procura de Elly

RTP2, 22h55

Premiado com o Urso de Prata em Berlim, o filme do iraniano Asghar Farhadi é um drama psicológico em torno de uma educadora de infância (Taraneh Alidoosti) que desaparece misteriosamente durante um passeio com um grupo de amigos, o que desencadeia uma teia de intrigas, recriminações e revelações.

Paixão

AXN, 23h52

Isabelle (Noomi Rapace) e Christine (Rachel McAdams) têm cargos de topo numa multinacional. Isabel sente um fascínio mórbido por Christine. Esta aproveita-se disso para fazer um jogo de sedução e dominação. Quando a primeira acaba na cama com um dos amantes da amiga, começa uma guerra que as empurrará até aos limites da moralidade. Com assinatura de Brian de Palma, este thriller erótico é um remake do filme francês Crime d’Amour, de Alain Corneau.

Pedro e Inês

RTP1, 00h34

A conhecida história de amor é contada em três versões e séculos distintos. Pedro e Inês reencontram-se através dos tempos, uma e outra vez. Mas, quaisquer que sejam as circunstâncias e a época em que vivam, o seu amor é impossível. António Ferreira realiza esta adaptação do romance A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria. Com Diogo Amaral e Joana De Verona nos papéis principais, conta também com Vera Kolodzig, Miguel Borges e João Lagarto.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

RTP1, 18h22

Directo. A selecção portuguesa vai a Madrid disputar um jogo particular com Espanha, na campanha de preparação para o Euro 2020. Antes de começar a competição, onde Portugal defenderá o título de campeão europeu (com um ano extra devido ao adiamento), a equipa das “quinas” volta a entrar em campo, na quarta-feira, para um amigável com Israel, em Alvalade.

DOCUMENTÁRIO

Helmut Newton - The Bad and the Beautiful

TVCine Edition, 22h

Assinado, em 2020, pelo premiado documentarista alemão Gero von Boehm, traça um retrato da vida e do legado de Helmut Newton (1920-2004), talvez o mais marcante fotógrafo de moda do século XX. Recorre a imagens inéditas de arquivo e a entrevistas a vultos como Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Marianne Faithfull, Anna Wintour ou a sua viúva, a também fotógrafa June Newton (1923-2021). O documentário abre um ciclo dedicado a Figuras Geniais, exibido à sexta-feira à noite, até 25 de Junho.

MÚSICA

No Palco

Canal Q, 22h30

Estreia-se um novo palco televisivo destinado a promover novos talentos de “artistas portugueses que desenvolvem um trabalho original em áreas tão distintas como a música, a dança e o design”, anuncia o canal. Cabe às cantoras e compositoras Catarina dos Santos e Puçanga inaugurarem estas sextas-feiras No Palco.

SÉRIE

Genius: Aretha

Disney+, streaming

Cynthia Erivo encarna Aretha Franklin nesta mini-série da chancela Genius, inaugurada pelos canais National Geographic em 2017 com Einstein; seguiu-se Picasso, encarnado por Antonio Banderas, e agora é a vez da rainha da soul. Genius: Aretha, que conta também com Courtney B. Vance, David Cross e Malcolm Barrett, estreia-se no momento em que está também para chegar o biopic Respect, protagonizado por Jennifer Hudson.