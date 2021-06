Por entre ruas e memórias com um rasto de amargura e um adeus

O disco estava inteiramente gravado. Faltava passar à edição e às misturas, mas isso ficava para os dias seguintes. Nos relógios não tardaria a meia-noite e era preciso descansar. Mas de manhã, uma triste notícia mudou tudo: José Mário Branco, que assegurara a direcção, produção e arranjos (ele gostava mais do termo encenações sonoras) do disco, morrera nessa madrugada. E Marco Oliveira ficava nas mãos com um disco (Ruas e Memórias, o seu terceiro) marcado por essa perda. Mas também pelo ânimo de levar por diante um trabalho que os tinha unido de forma estreita e musicalmente arrebatadora.