Noite da Literatura Europeia decorre em Oeiras e pela primeira vez ao ar livre

A Noite da Literatura Europeia chega este sábado ao Parque dos Poetas, em Oeiras, e propõe leituras encenadas de obras de 15 autores contemporâneos de outros tantos países, numa edição que se realiza pela primeira vez ao ar livre.

O evento, de entrada gratuita, começa às 17h30 com uma sessão dedicada ao público infantil, Pi-Pan-Pin, três histórias assim-assim. Uma hora depois, e até às 23h30, terá início o programa para adultos, com a apresentação e representação de excertos de obras de autores como Javier Cercas, Leïla Slimani, Sally Rooney e Ana Margarida Carvalho, a escritora que representa Portugal nesta edição, com o seu romance Não se pode morar nos olhos de um gato, lido por Ana Sofia Paiva.

O espanhol Javier Cercas estará presente através do seu romance Terra Alta (Porto Editora), interpretado por Pedro Saavedra, enquanto do autor finlandês Tommi Musturi chegará a banda desenhada Antologia da Mente (Chili com Carne), lida e encenada por Ana Água.

O país dos outros (Alfaguara), o mais recente romance da escritora franco-marroquina Leila Slimani, é a proposta que chega de França, numa leitura de Cátia Tomé, enquanto Pessoas Normais (Relógio d'Água), da irlandesa Sally Rooney, será lido por Inês Lapa.

Os romances Em frente, rumo ao sul, da alemã Sarah Jäger, cuja leitura estará a cargo de Ulisses Ceia e Sara Pereira, e Herzklappen von Johnson & Johnson, da austríaca Valerie Fritsch, lido por Leonor Alecrim, bem como os contos 9+1, do escritor eslovaco Dusan Mitana, com leitura de José Frutuoso, também integrarão esta sessão. Juntam-se-lhes ainda O Segredo do Mercador de Livros, de Marcello Simoni, em representação de Itália e lido por Elmano Sancho, Céruse, de Tullio Forgiarini, do Luxemburgo, com leitura de Lucie Marinho, e Mercedes-Benz: Cartas a Bohumil Hrabal, de Pawel Huelle, da Polónia, lido por Cláudio Henriques e Sonja Valentina.

Outros géneros literários que marcam presença são o teatro, com A Circularidade do Quadrado, do grego Dimitris Dimitriadis, lida por Efthimios Angelakis, o conto, com Reinicialização do sistema, do húngaro György Dragomán, lido por Miguel Loureiro, e a poesia, representada pelo checo Petr Brokovec, com Poemas de Amor, lidos por André Amálio, e pela romena Elena Vladareanu, com Dinheiro. Trabalho. Tempo Livre; O maravilhoso mundo Disney, com leitura por André Pardal.

As leituras encenadas têm uma duração de 15 minutos e realizam-se de meia em meia hora, para dar ao público a possibilidade de assistir às várias apresentações.

A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC Portugal e pela Comissão Europeia, e realiza-se em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras.