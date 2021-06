Máquinas de escrever, a memória ou o mundo das sombras a partir de Maria Judite de Carvalho

Uma conversa com visita a muitas obras entre universos interiores, atmosferas de livros cheios de artefactos de outro tempo, o amor por uma avó, a importância da coisa miúda, a empatia e o conflito literários, o mundo reflectido nos livros. Como estes, tomem nota: “A Escola do Paraíso”, de José Rodrigues Miguéis, “O Silêncio do Mar”, de Vercors, “Noites Bancas”, de Dostoiévski; “O Mundo dos Outros”, de José Gomes Ferreira, “Tanta Gente, Mariana” e “Seta Despedida”, de Maria Judite de Carvalho, “Deserto Sonoro”, de Valeria Luiselli, todo a obra de José Saramago, “Dinossauro Excelentíssimo”, de José Cardoso Pires, Maremoto, de Djaimilia Pereira de Almeida, “O Livro das Igrejas Abandonadas” e “Histórias para Uma Noite de Calmaria” de Tonino Guerra, “Fábricas de Melancolias Suportáveis, de Raquel Gaspar da Silva e “Uma Coisa Elementar”, de Eliot Weinberger.

