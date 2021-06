Na cabeça de Ai Weiwei

O lado espiritual de Ai Weiwei — ou uma parte considerável dele — está suspenso no ar. O seu lado político permanece ainda encaixotado. É este o cenário no dia em que, na companhia do curador brasileiro Marcello Dantas, visitamos a Cordoaria Nacional, em Lisboa, uma semana antes da inauguração de Rapture, a grande exposição do artista e activista chinês, aberta ao público a partir de hoje.