Bienal Art(e) Facts: A criação contemporânea está nas aldeias do interior 

Sobre afecto, emoção, cooperação. “Tenho 85 anos, sou cesteiro há 75, não ando muito bem de uma artrose do joelho, mas esta rapaziada é alto lá com eles, é gente do melhor que já vi, é como família. Nestas semanas já fizemos de tudo, e mais alguma coisa, juntos”, diz-nos António Nunes dos Santos na sua horta, num intervalo da actividade na oficina. Estamos na localidade da Alcongosta, perto do Fundão.