Nos 80 anos de Bob Dylan

Um homem que nos deu, nos anos 60 do século passado, canções com melodias e refrães eternos, que de tão perfeitas e ouvidas quase não conseguimos voltar a elas. Quem ainda consegue ouvir o original de Blowing In The Wind? São as canções míticas (anteriores às da fase mística), das quais pouco é preciso falar de tanto que se escreveu e ouviu. Enunciar Like a Rolling Stone, Mr. Tambourine Man, A Hard Rain’s A-Gonna Fall torna-se desnecessário. Quem lê os títulos imediatamente se lembra das melodias e dos refrães e pode cantá-los de cor, mesmo os que não são os mais fanáticos. E o pior é que vale mesmo voltar a essas canções e dar atenção ao que as palavras nos dizem.