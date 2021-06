Uma “espécie de uma mutação do Nepal da chamada variante indiana”: afinal, o que é isto?

Actualmente, há cerca de 90 casos no mundo e 12 deles foram detectados em Portugal da variante indiana com esta mutação.

De que mutação genética estamos a falar?

A mutação em causa é a K417N. Nos vírus em que está presente situa-se na proteína da espícula, que é responsável pela entrada do SARS-CoV-2 nas células humanas.

Em que variantes do vírus existe?

O SARS-CoV-2 tem inúmeras variantes e esta mutação já tinha sido encontrada em todos os casos da linhagem B.1.351, inicialmente detectada na África do Sul (agora designada Beta). Já foi também encontrada numa sublinhagem da variante B.1.617.2 (associada à Índia) – a Delta.

Quantos casos há no mundo da K417N com a B.1.617.2? E em Portugal?

Actualmente, há cerca de 90 casos no mundo e 12 deles foram detectados em Portugal da variante Delta com esta mutação, com de acordo com João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa.

Porque é que passou a ser tão falada agora?

O Reino Unido anunciou esta quinta-feira que iria retirar Portugal da “lista verde” de viagens, aquela que permite viajar sem necessidade de quarentena. O ministro dos Transportes britânico justificou essa retirada com a existência de casos em Portugal de uma “espécie de uma mutação do Nepal da chamada variante indiana”, em relação à qual se desconhece “o potencial em relação à imunidade dada pelas vacinas”.

Esta retirada justifica-se devido à variante B.1.617.2 com a mutação K417N?

Os especialistas reagiram com surpresa à decisão e justificação dada pelo Reino Unido. Ao PÚBLICO, João Paulo Gomes nomeou-a de “estranheza” ou de “uma tempestade num copo de água”. No Twitter, Jeffrey Barrett (director da Iniciativa Genómica da Covid-19 no Instituto Wellcome Sanger, no Reino Unido) escreveu que “uma variante altamente transmissível (a Delta) com esta mutação pode ser mais problemática e, por isso, os cientistas estão a observar mesmo essas 90 sequências em todo o mundo com atenção”. “Não é, contudo, algo com que as pessoas no geral devam estar preocupadas por agora.”

A mutação pode tornar uma variante do SARS-CoV-2 mais perigosa?

Em declarações ao PÚBLICO esta quinta-feira, João Paulo Gomes salientou que esta mutação “não é nova, já a conhecemos. E o que sabemos dela até agora é que pode – atenção, pode – dar um pouco mais de transmissibilidade”. “Não há qualquer evidência de que esta sublinhagem seja pior. Os ingleses acham que ela se vai portar mal. Com 90 casos em todo mundo, o que me ocorre dizer é que isto é uma tempestade num copo de água.”

Já no Twitter Jeffrey Barrett referiu que a mutação pode ter algum papel na eficácia das vacinas: “Acredita-se que [a mutação] é uma parte importante da razão pela qual a B.1.351/Beta é menos bem neutralizada pelas vacinas ou por infecções anteriores”.

Há alguma relação relativamente ao papel desta mutação na variante Delta na eficácia das vacinas?

Um estudo publicado no final de Maio pela Public Health England (o equivalente à Direcção-Geral da Saúde em Inglaterra) referiu que a vacina da Pfizer-BioNTech tinha uma eficácia de 88% contra doença sintomática na variante B.1.617.2 duas semanas após a segunda dose, em comparação com uma eficácia contra a B.1.1.7 (a variante britânica identificada inicialmente no Reino Unido) – a Alpha. Já duas doses da vacina da AstraZeneca foram 60% eficazes contra doença assintomática da B.1.617.2 em comparação com a eficácia de 66% contra a Alpha. Viu-se ainda que as vacinas foram 33% eficazes contra a doença sintomática na B.1.617 três semanas após a primeira dose, em comparação com uma eficácia de 50% contra a B.1.1.7.

No fundo, conclui-se que estes resultados “apoiam a maximização das duas doses da vacina em grupos vulneráveis”, refere-se no relatório. Mesmo assim, destaca-se no que há actualmente casos e períodos de seguimento insuficientes para se estimar a eficácia da vacina contra casos graves.