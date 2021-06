Mutação do Nepal já era conhecida: “Estão a fazer uma tempestade num copo de água”

O ministro dos transportes britânico justificou a retirada de Portugal da lista verde do Reino Unido – aquela que permite viajar sem necessidade de quarentena – com a existência de casos no nosso país de uma “espécie de uma mutação do Nepal da chamada variante indiana”, em relação à qual se desconhece “o potencial em relação à imunidade dada pelas vacinas” que existem de momento.