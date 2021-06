IEFP faz testes covid a 36 mil pessoas em acções de formação

Testes rápidos à Covid-19 começam a ser feitos em Junho e abrangem também os formadores e outros trabalhadores com funções na área da formação profissional.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai testar mais de 36 mil formandos que estão a frequentar acções de formação em regime misto e presencial, assim como os formadores e trabalhadores que exercem funções nos centros. O rastreio à covid-19 decorre ainda durante o mês de Junho, com repetição do teste passados 14 dias.