Dois detidos no aeroporto de Lisboa. Foram apanhados com 2,8 kg de cocaína

Os homens vieram da América Latina e tinham a droga escondida no interior do organismo. Foram submetidos a primeiro interrogatório judicial e estão em prisão preventiva.

Dois homens com 39 e 52 anos de idade foram detidos pela Polícia Judiciária, através das Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os dois estrangeiros vinham da América Latina e traziam no interior do organismo 2,8 quilos de cocaína.

Em comunicado, a PJ informou que “as detenções ocorreram em flagrante delito no quadro do controlo que regularmente é exercido em aeroportos nacionais sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco visando a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus”.

Ainda de acordo com a PJ, os detidos foram já presentes a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva.