Um caso exemplar de bufaria e desonestidade intelectual

Nuno Palma é professor da Universidade de Manchester na área da História Económica, e cometeu um pecado imperdoável: veio a Portugal, ao badalado colóquio do MEL, dizer que o Estado Novo combateu o analfabetismo de forma mais competente do que a Primeira República; que convergiu com a Europa em PIB per capita de forma mais eficaz do que em parte substancial da democracia; e que conseguiu diminuir de forma acentuada os índices de mortalidade infantil.