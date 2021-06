Dualidade de critérios

Temos o direito enquanto cidadãos portugueses, ao sentimento de indignação pelo tratamento diferenciado, relativamente aos acontecimentos que tiveram lugar no Porto, na sequência da final da Liga dos Campeões, em que se pretendia confinar os adeptos ingleses a uma bolha para evitar a ocorrência de situações complicadas como as que evidenciaram as imagens dos meios de comunicação.

Quando estamos num país que é o nosso, mas mediante as circunstâncias que vivemos, estamos condicionados quanto à nossa maneira de estar, como forma de prevenir o agravamento de uma pandemia que nos penaliza a todos, e depois somos confrontados com o não cumprimento de normas por parte de cidadãos cuja presença ajuda a economia mas que menosprezam as leis e as regras impostas, poder-se-á dizer que neste processo não foram devidamente acautelados comportamentos abusivos.

Num evento com aquela dimensão não podem ser colocadas em causa as regras e a segurança das pessoas, e não é aceitável que aos portugueses sejam impostas restrições, ou será que para não se beliscarem as boas relações entre estes dois países teremos de suportar o desrespeito de outros?

Américo Lourenço, Sines

“Portofobia”, má política ou nada disso?

Muito se tem falado da final da Champions no Porto e quanto a mim todos falam e ninguém tem razão. Vamos aos factos: a UEFA convida a Federação Português de Futebol para organizar, em conjunto, esta final. O país na altura tinha as fronteiras fechadas aos ingleses – convém salientar – e ficou combinado que os adeptos com bilhete viriam separados e transportados isoladamente para o estádio de onde partiriam depois do jogo. Até aqui só encontro uma incongruência – Portugal, erradamente, ainda não tinha aberto os estádios ao público e, portanto, já o devia ter feito, por exemplo uma semana antes na final da Taça de Portugal. Seria até um bom ensaio!

O Porto está habituado há muitos anos a receber equipas inglesas e sabe bem que há sempre grupos marginais que fazem desacatos, bem piores dos que foram feitos. A polícia fez um trabalho impecável de paciência, uso moderado da força e prevenção. Não houve danos em edifícios, nem feridos graves. De tudo isto se fez um grande barulho mediático, mas ninguém se lembrou de dizer que, ao contrário da festa do Sporting, estes adeptos foram duplamente testados e muitos estavam vacinados. Eu próprio, como médico, sou testemunha de hotéis que telefonaram para laboratórios no sábado de manhã para os ingleses fazerem os testes para poderem regressar.

Vamos, pois, ver as coisas por todos os lados e vamos abrir os estádios aos adeptos dos nossos clubes pois não se justifica mais, em termos epidemiológicos, estas medidas restritivas. Haja bom senso acima de tudo.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Do paternalismo ao autoritarismo

A definição de Direitos Humanos abarca questões fundamentais pouco sujeitas a revisões ou actualizações de contexto. Novos contextos podem obrigar a novas regulamentações, apenas. Daí que a recentemente publicada famosa “Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital”, me pareça logo excessiva em termos de título. Quanto ao conteúdo há algumas curiosidades. Uma é o tom paternalista como o Estado promete tratar de tudo e proteger os cidadãos “vulneráveis”. Nesse sentido vem o famoso art.º 6 –“Direito à protecção conta a desinformação”, definindo-se esta como “toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora criada […] para enganar deliberadamente o público, e que seja susceptível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, […]”. Os spins doctors tanto do agrado dos políticos, chamados para criar e gerir narrativas simpáticas, evitando que o público se aperceba da verdadeira dimensão dos erros cometidos, estão tramados. Se isso não é uma ameaça aos processos políticos democráticos…

Há apenas duas dimensões limitadoras da liberdade de expressão e não específicas da chamada era digital. Uma é a penal, para a qual existem leis e tribunais; outra, especialmente importante para quem tem responsabilidades públicas, é a ética – é feio mentir, mesmo não sendo crime. O Estado vigiar a desinformação e apoiar a criação de estruturas de verificação de factos, será talvez uma forma de controlar o “estrume”.

A fronteira entre o paternalismo e o autoritarismo pode ser atravessada com muito facilidade e o nome correspondente é muito feio.

Carlos J F Sampaio, Esposende