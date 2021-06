Tribunal de Justiça da UE rejeitou recurso da Hungria contra a activação do artigo 7.º

O Tribunal de Justiça da União Europeia rejeitou esta quinta-feira o recurso apresentado pelo Governo húngaro contra a decisão do Parlamento Europeu (PE) de activar o artigo 7.º do Tratado da União Europeia (UE), um mecanismo para avaliar se os valores democráticos e do Estado de direito estão em risco num Estado-membro.

O caso diz respeito a uma resolução adoptada pelo PE em Setembro de 2018, pedindo à UE para declarar a existência de um “risco evidente de graves violações” dos valores fundamentais da UE na Hungria.

A declaração previa pôr em marcha o processo previsto no artigo 7.º que, em última instância, pode resultar em sanções contra o Estado-membro em incumprimento, o que inclui a suspensão do direito de voto nas decisões do bloco.

A resolução parlamentar contou com uma maioria superior a dois terços dos votos, contando apenas os votos a favor e contra, tal como estabelecem as regras do Parlamento Europeu. Contudo, a Hungria recorreu ao tribunal por considerar que se deviam ter tido em conta também as abstenções.

Na decisão anunciada esta quinta-feira, o tribunal com sede no Luxemburgo avaliou o método seguido pela instituição europeia e rejeitou o recurso do Governo de Viktor Orbán, concluindo que as abstenções foram excluídas “de forma válida”.

Assim, argumenta que a situação não é oposta ao princípio de democracia nem ao de igualdade de tratamento e enfatiza que os deputados que se abstiveram na votação agiram “com conhecimento de causa”, já que tinham sido previamente informados de que as abstenções não seriam contabilizadas na votação.

“Caça às bruxas”

A reacção da Hungria veio pela ministra da Justiça, Judit Varga, que, embora tenha reconhecido que “não havia ilusões” sobre uma decisão favorável do tribunal, não é menso criticável. Assim, insistiu em duvidar da votação, salientando que “até um estudante de primeiro ano de direito” deveria saber as implicações da abstenção.

“A Hungria está preparada para abordar questões relativas ao Estado de direito. No entanto, continuamos a rejeitar uma caça às bruxas com motivações políticas”, afirmou na sua página de Facebook, considerando a decisão do tribunal “completamente inaceitável”.

“Acontece que somos nós quem deve prestar contas para aderir aos valores das normas comuns”, ironizou a ministra. Ainda assim, recordou que o tribunal não chegou a avaliar o conteúdo do relatório apresentado no Parlamento Europeu.