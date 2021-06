Suécia: comissão parlamentar conclui que Governo “falhou” na gestão da pandemia

Uma comissão parlamentar sueca publicou esta quinta-feira uma revisão sobre a gestão da pandemia no país, concluindo que o Governo da Suécia “falhou” e a que sua estratégia se mostrou “insuficiente” em vários aspectos.

Em concreto, a comissão assinala seis pontos onde a gestão do Governo foi “insuficiente”. É destacada a falta de decisão sobre uma estratégia clara na atribuição de responsabilidades e colaboração com as restantes autoridades; medidas insuficientes para diminuir a propagação da covid-19 em lares de idosos e a realização “tardia” de testes de diagnóstico. No entanto, as conclusões não se referem à estratégia de não confinar.

A presidente da comissão, Karin Enstrom, salientou que os resultados da investigação são “graves”, segundo avançou o diário sueco Aftonbladet.

A comissão é constituída por membros de todos os partidos políticos suecos e, para concluir o relatório, foram levadas a cabo várias reuniões antes de ser tomada uma decisão.

Ainda que o grupo não tenha poder para destituir ministros, as suas conclusões podem impulsionar a acção dos partidos da oposição, que pretendem há algum tempo apresentar uma moção de censura ao Governo, destaca a Bloomberg.

Aliás, a questão da atribuição de responsabilidades em momentos da resposta à pandemia levantou dúvidas e tem vindo a tornar-se mais relevante no panorama político, à medida que se aproximam as eleições de Setembro do próximo ano.

O Governo sueco foi criticado nos primeiros momentos da pandemia por não fazer o suficiente para deter a propagação da covid-19. A estratégia não incluiu confinamentos, reflectindo-se num número de mortes superior em comparação com os restantes países nórdicos – ainda assim inferior aos valores da maioria dos países europeus que entraram em confinamento.

Durante a segunda vaga, já implementou medidas mais restritivas para diminuir os contágios. Até ao momento, a Suécia contabilizou mais de um milhão de infectados com o SARS-CoV-2, incluindo mais de 14.400 vítimas mortais causadas pela doença.