Dinamarca revoga residência de refugiados sírios, considerando o país “seguro” para o retorno

“Sinto que nunca vou parar de lutar”, diz Nevien Alrahal. “Estou tão cansada. Recuperei a minha residência e agora estou preocupada com os meus pais.” Nevien tem 33 anos e é de Tadamon, um bairro de Damasco. Chegou à Dinamarca há sete anos com o pai; a seguir veio a mãe, a irmã e o irmão com a sua família. “Já passámos por isto uma vez e estávamos tão cansadas no fim. Há dois anos éramos muito poucos a lidar com a rejeição da autorização de residência, e nós estávamos tão em baixo”, conta Eilaf Alakkad, 19 anos, prestes a acabar o liceu em Struer, uma localidade dinamarquesa de 10 mil habitantes.